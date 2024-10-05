السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بجرعة مخدرات زائدة في السلام

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة فتاة

صرحت نيابة السلام بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب تناولها جرعة هيروين زائدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من شخص يفيد بعثوره على جثة فتاة تستأجر شقة منه متوفية داخل الشقة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة  39 سنة، وترتدي كامل ملابسها وعثر بجوارها على أثار لمخدر الهيروين.


وبسؤال المبلغ، قال إنه قام بتأجير الشقة للفتاة منذ فترة، وأثناء مروره لتحصيل الإيجار والاطمئنان عليها، عثر عليها جثة هامدة وبجوارها آثار لمخدر الهيروين.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب في منزله في ظروف غامضة بسوهاج

التصريح بدفن جثة شخص توفي في محطة السكك الحديد

التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث بالعين السخنة

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

في يومهم العالمي، وزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

زغلول صيام يكتب: القصة مش (قندوسي) وبس.. ده في الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية حكاوي يشيب لها الولدان!

الأهلي يستعد لإعلان نتيجة التحقيقات مع القندوسي

اللواء سمير فرج يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المتوقعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

وزير الرياضة يزور منزل محمد صلاح في الغربية (صور)

موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية