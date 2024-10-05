التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بجرعة مخدرات زائدة في السلام

صرحت نيابة السلام بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب تناولها جرعة هيروين زائدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من شخص يفيد بعثوره على جثة فتاة تستأجر شقة منه متوفية داخل الشقة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لفتاة 39 سنة، وترتدي كامل ملابسها وعثر بجوارها على أثار لمخدر الهيروين.



وبسؤال المبلغ، قال إنه قام بتأجير الشقة للفتاة منذ فترة، وأثناء مروره لتحصيل الإيجار والاطمئنان عليها، عثر عليها جثة هامدة وبجوارها آثار لمخدر الهيروين.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.