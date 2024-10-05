حملة لإزالة الإشغالات بشوارع طِما في سوهاج
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طِما في سوهاج، برئاسة المهندس أحمد حسن سنجر، بحملة نظافة لإزالة الإشغالات والأتربة بمنطقة ساحل طِما، بالإضافة إلى عدد من شوارع المدينة فى إطار الرقي بمنظومة النظافة.
وضمت الحملة المهندس أحمد حسن سنجر رئيس المركز، ونوابه أشرف محمد ومنصور حزين وعفاف محمدين ، بالإضافة إلى محمد كمال مكي مسئول قسم النظافة بالوحدة.
رئيس مدينة طِما: استمرار حملات النظافة في الشوارع
وأكد رئيس مركز ومدينة طِما، أن حملات النظافة مستمرة في جميع شوارع المدينة، مع متابعة تفريغ حاويات القمامة الموجودة في شوارع المدينة، وذلك في إطار سعي رئاسة مركز ومدينة طما للارتقاء بالواقع الجمالي للمدينة.
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