الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في طما بسوهاج

نائب رئيس مدينة طما
نائب رئيس مدينة طما

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة أحمد حسن عرابي رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة 6 حالات تعد على الاراضى الزراعية بناء على توجيهات اللواء عبدالفتاح محمد سراج محافظ سوهاج بالتصدي الفوري لحالات البناء المخالف للقانون بمدينة طما.

رافق الحملة اشرف محمود ومنصور حزين نواب رئيس المركز وكذلك مسؤولى الإدارة الزراعية بطما والمهندس نادي مدير إدارة حماية الأراضي والمهندسين محمود السيد وعبدالمنعم محمد مسؤولى قسم حماية الأراضي الزراعية بطما.


رئيس مجلس مدينة طما يشدد على التصدى لأى حالات تعدى على الاراضى الزراعية أو أملاك الدولة 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتصدي لها بكل حزم  مع عدم التهاون لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

 

 

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اتخاذ الإجراءات القانونية اشرف محمود الوحدة المحلية لمركز ومدينة حالات تعدي على الأراضي محافظ سوهاج نواب رئيس المركز مهندسين

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