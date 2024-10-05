مدرسة الراعى الصالح ببورسعيد تحتفل بذكرى أكتوبر (صور وفيديو)
انتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الطابور الصباحي لمدرسة الراعي الصالح ببورسعيد، إحتفالية خلال الإذاعة المدرسية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي شارك فيها طلاب المدرسة، لغرس روح الوطنية والانتماء لدى نفوس الطلاب، وتعريفهم بالتضحيات العظيمة التي قدمها الجيش المصري والشعب للدفاع عن كرامة الوطن.
فقرات الاحتفالية
تضمنت الاحتفالية فقرات متعددة ومنها إلقاء شعر عن حرب أكتوبر المجيدة، وقراءة عناوين الأخبار من جرائد قديمة تقص بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة.
كما تضمنت الإذاعة المدرسية أيضا فقرات استعراضية على أغاني وطنية تبث روح الانتماء في نفوس الأطفال خلال الطابور الصباحي وتقص عليهم البطولات العظيمة التي خاضها الشعب المصري للدفاع عن كرامة وطنه في حرب اكتوبر ضد العدو.
غرس الروح الوطنية في النشء الجديد
ومن جانبها أكدت إدارة مدرسة الراعي الصالح ببورسعيد أن المدرسة حريصة أن تغرس روح الوطنية في طلابها خلال أسبوع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وذلك ليصبح النشء الجديد على درايه تامه بالتضحيات التي خاضها الآباء والأجداد للدفاع عن كرامة هذا الوطن.
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