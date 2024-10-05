جامعة دمياط تحقق مراكز متقدمة في تصنيف RUR الروسي

أعلنت وكالة RUR الروسية نتائج تصنيف Round University Ranking by Subject وهو نظام تقييم عالمي لتصنيف الجامعات يضم ١١٠٠ جامعة رائدة من ٨٩ دولة ويضم ٦ موضوعات رئيسية هي العلوم الطبية،وعلوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والعلوم التقنية، والإنسانيات، والعلوم الإجتماعية.

كما يضم التصنيف ٢٦ تخصصا فرعيا.

وحققت جامعة دمياط تقدمًا هائلًا في الموضوعات الرئيسية الستة بالإضافة إلي تقدمها في ١٦ تخصصا فرعيا.

جامعة دمياط تحصل علي مراكز متقدمة علي العالم

وحازت العلوم الطبية على المرتبة ٤٤٣ عالميًا والخامسة محليًا من إجمالي ١٦ جامعة مصرية مشاركة ؛ بزيادة تقدر ب ٣٠٠ مركز عالمي عن العام السابق ومحققة بذلك لأول مرة المربع النحاسي Copper league لأعلى ٢٪؜ من جامعات العالم.

كما جاءت العلوم الطبيعية في المرتبة ٤٩٦ عالميًا محرزه تقدم ٣٨٢ مركز عالمي عن العام السابق ومحققة المركز الرابع محليًا من إجمالي ١١ جامعة مصنفة في هذا الموضوع.

وفي العلوم التقنية تقدمت الجامعة ٢٧٧ مركزا عالميا عن العام السابق محققة المركز ٦٩٠ عالميًا والتاسع محليًا

وكذلك تقدمت علوم الحياة ١٧٢ مركزا عن العام السابق وحصلت على المركز ٧٥٠ عالميًا

كما حققت العلوم الاجتماعية تقدم ١٩٦ مركزا عالميا وظهرت بالترتيب ٨٠٠ عالميًا.

وظهرت جامعة دمياط في ١٦ تخصص فرعي آخر محققة تقدمًا هائلًا ولعل أبرزها ( الكيمياء - والكيمياء الحيوية - علوم الارض - الاقتصاد - علوم الحاسب - البيزنس والإدارة والمحاسبة علوم البيئة - العلوم الفيزيائية - الهندسة- الطب- الرياضيات - علوم المادة - الرياضيّات- الميكروبيولوجى - التمريض والمجالات متعددة التخصصات.

وذلك على النحو التالي:

* في تخصص الكيمياء حازت الجامعة على الترتيب ٣٨٩ عالميًا والسادس محليًا

*الكيمياء الحيوية المركز ٥٣٦ عالميًا والسادس محليًا

*علوم الحاسب المركز ٥٩١ عالميًا بتقدم ١٤٦ عن العام السابق

*علوم الأرض المركز ٥٤٠ عالميًا والسادس محليًا من اجمالي ١٧ جامعة

*الاقتصاد المركز ٦١٦ عالميًا والسادس محليًا ؛ محرزه تقدم ١٢٦ مركز عن العام السابق.

*الطاقة المركز ٦٣٠ عالميًا

*الهندسة المركز ٦٣٧ عالميًا المركز ١٢ من اجمالي ١٨ جامعة مصنفه

*الرياضيات المركز ٦١٤ العاشرة محليًا من اجمالي ١٨ جامعة مصرية

*علوم المادة المركز ٦٠٥ عالميًا، وهذا على سبيل المثال لا الحصر



وتقدم الدكتور حمدان ربيع بتهنئة جميع منتسبي الجامعة، وتقديم الشكر والتقدير للدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفريق التصنيف بالجامعة برئاسة السيدة الأستاذ الدكتور أماني الديسطي، كما يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط قيادات وعلماء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين في ظهور الجامعة في مراكز متميزة في التصنيفات العالمية والإقليمية.