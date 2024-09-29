وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورئيس جامعة المنصورة الأهلية، واللواء بحري أركان حرب أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة الأهلية ممثلة في كلية الهندسة وهيئة ميناء دمياط، لتعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والهيئات والمؤسسات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية وتبادل الخبـرات وتنمية وتدريب الطلاب، وفقًا لرؤى الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة وتعزيز أواصر التعاون في مجالات نقل العلوم والتكنولوجيا والخـبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها فيما بينهما.

جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط

جاء ذلك في إطار حرص جامعة المنصورة الأهلية على تعزيز مستوى التعليم والتدريب وتطوير مهارات الطلاب، وتوفير برامج تدريبية لتحسين مهارات طلابها وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل.

شهد مراسم التوقيع من هيئة ميناء دمياط العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار ولفيف من قيادات هيئة ميناء دمياط، ومن جامعة المنصورة الأهلية الدكتور إيهاب هاني عبد الحي - مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور محمود سعد - منسق البروتوكول.



جامعات الجيل الرابع وتم إنشائها بتوجيهات من الرئيس

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة الأهلية من جامعات الجيل الرابع وتم إنشائها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مشروع وزارة التعليم العالي لأنشاء الجامعات الأهلية لتوفير فرص تعليمية مميزة من خلال العديد من البرامج التعليمية والتخصصات البينية التي تؤهل الخريج للحصول على فرص عمل مميزة وتعمل الجامعة على توفير البيئة التعليمية والتدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

البروتوكول يهدف إلى تَنمية وبناء القُدرات والموارد البشرية



وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى تَنمية وبناء القُدرات والموارد البشرية بتوفير زيارات ميدانية لطلاب الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس بمواقع التدريب العملية والمشاريع التي يتم تنفيذها بالميناء، وذلك للتعرف على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية والتعرف على التقنيات الحديثة في مواقع التنفيذ وللربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي للطلاب بما يخدم أبحاثهم ودراساتهم. وتنفيذ الابحاث المشتركة ومشروعات وأنشطة التكنولوجيا بما يخدم الطرفين، إضافة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية من العلماء والمهندسين والخبراء بين الطرفين.



تحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميًا وعالميًا

وأضاف، أن إدارة الجامعة تسعي لتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة حيث يسهم ذلك في إعداد خريجين مؤهلين مهنيًا قادرين على مواكبة المُتغيـرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية في سوق العمل إقليميًا وعالميًا وفقًا لمعايير الجودة الشاملة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المشتركة بين الطرفين.

وأكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، أن ميناء دمياط يعد ميناء رائد في النقل البحري واللوجستيات والخدمات البحرية، بأعلى معدلات إنتاجية وأعلى درجات السلامة والجودة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك الميناء بنية تحتية قوية للتشغيل بالإضافة إلى ربطه بشبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية والنهرية داخل البلاد مما يسهل الوصول من وإلى الميناء.

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