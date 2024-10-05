محافظ سوهاج يتابع مستجدات التصالح في مخالفات البناء

4 نوفمبر آخر موعد لتلقي الطلبات

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لمتابعة مستجدات الموقف بالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، والرد على جميع الموضوعات والاستفسارات محل النقاش، وتذليل أية معوقات لسرعة إنجاز هذا الملف الهام والحيوي.



محافظ سوهاج يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء



وأكد محافظ سوهاج حرص الدولة على إنجاز ملف التصالح فى أقرب وقت لاسترداد حقوق الشعب، مشيرا إلى أن الدولة أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقًا للقانون القديم أو الطلبات وفقًا للقانون الجديد، مشددا على ضرورة تحسين معدلات التنفيذ، والمتابعة الجادة لأداء العاملين في هذا الملف، والتأكيد على الاثار المترتبة على عدم قيام المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح

وشدد "سراج" على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، والمتابعة الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز، وتخصيص موظفين بكل مركز تكنولوجي لمساعدة المواطنين على استيفاء أوراقهم، وحل أى مشكلات قد تواجههم خلال ترددهم على المراكز والرد عليها.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهو ما يترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد الأرض التى لم يتم التصالح عليها، ومحاسبة المخالفين قانونيا، وإخطار الجهات المختصة لحرمان المخالف من بعض الخدمات الحكومية طبقا للقانون.

ووجه محافظ سوهاج مديري المراكز التكنولوجية بتجهيز بيان يومي بالطلبات الملغاة، وإخطار رئيس الوحدة المحلية به، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة فورا، وإخطار أجهزة المرافق العامة لتطبيق القانون على المخالفين.