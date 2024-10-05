السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 نوفمبر آخر موعد لتلقي الطلبات

محافظ سوهاج يتابع مستجدات التصالح في مخالفات البناء

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع مديري المراكز التكنولوجية

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، لمتابعة مستجدات الموقف بالنسبة لملف التصالح على مخالفات البناء، والرد على جميع الموضوعات والاستفسارات محل النقاش، وتذليل أية معوقات لسرعة إنجاز هذا الملف الهام والحيوي.
 

محافظ سوهاج يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء 

وأكد محافظ سوهاج  حرص الدولة على إنجاز ملف التصالح فى أقرب وقت لاسترداد حقوق الشعب، مشيرا إلى أن الدولة أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقًا للقانون القديم أو الطلبات وفقًا للقانون الجديد، مشددا على ضرورة تحسين معدلات التنفيذ، والمتابعة الجادة لأداء العاملين في هذا الملف، والتأكيد على الاثار المترتبة على عدم قيام المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.

  آخر موعد لتلقي طلبات التصالح  

وشدد "سراج" على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، والمتابعة الميدانية للملف مع الإدارات المعنية فى كل حي ومدينة ومركز، وتخصيص موظفين بكل مركز تكنولوجي لمساعدة المواطنين على استيفاء أوراقهم، وحل أى مشكلات قد تواجههم خلال ترددهم على المراكز والرد عليها.

 

وأشار محافظ سوهاج إلى أن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، وهو ما يترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد الأرض التى لم يتم التصالح عليها، ومحاسبة المخالفين قانونيا، وإخطار الجهات المختصة لحرمان المخالف من بعض الخدمات الحكومية طبقا للقانون.

 

ووجه محافظ سوهاج مديري المراكز التكنولوجية بتجهيز بيان يومي بالطلبات الملغاة، وإخطار رئيس الوحدة المحلية به، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة فورا، وإخطار أجهزة المرافق العامة لتطبيق القانون على المخالفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاجراءات القانونية ضد المخالفين الخدمات الحكومية المتابعة الميدانية المراكز التكنولوجية طلبات التصالح مراكز التكنولوجية ملف التصالح مركز تكنولوجى

مواد متعلقة

قبول جامعة سوهاج في الدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر

ضمن مبادرة بداية، سوهاج تواصل تقديم الخدمات المجانية للمواطنين

طب سوهاج تنظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لأورام وسرطان الثدى ضمن مبادرة بداية

نجاح عملية استئصال اللوزتين تعيقان تنفس طفلة مصابة بقلب مفتوح بمستشفى سوهاج العام

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الدواجن تسجل أعلى سعر خلال 3 شهور

في يومهم العالمي، وزير التعليم يزف خبرا سارا للمعلمين

زغلول صيام يكتب: القصة مش (قندوسي) وبس.. ده في الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية حكاوي يشيب لها الولدان!

الأهلي يستعد لإعلان نتيجة التحقيقات مع القندوسي

اللواء سمير فرج يكشف موعد الرد الإسرائيلي على إيران والسيناريوهات المتوقعة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

وزير الرياضة يزور منزل محمد صلاح في الغربية (صور)

موعد أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أقسام صلاة النوافل وأهميتها وأفضل مراتب السنن الرواتب

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية