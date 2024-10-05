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سياسة

النواب يناقش تعديل قانون صندوق مصر السيادي الإثنين المقبل

النواب يناقش تعديل
النواب يناقش تعديل قانون صندوق مصر السيادي

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

يهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

نقل تبعية صندوق مصر السيادي

كما تضمن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن صندوق مصر السيادي يتبع مجلس الوزراء، وسوف يتم اختيار الرئيس الجديد من خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل نقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء 

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، في الأيام الماضية، أن ملف الطروحات لا يوجد فيه جديد حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه بمجرد الانتهاء من الأمور المتعلقة به.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوقعات بخصوص معدلات النمو الاقتصادي للدولة تختلف بشكل مستمر، نتيجة الصراعات والتحديات الجيوسياسية التي تتأثر بها الدولة مما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي.

 

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