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ثقافة وفنون

ورش وعروض مجانية تزامنا مع انتصارات أكتوبر بالقومي لثقافة الطفل

القومي لثقافة الطفل،فيتو
القومي لثقافة الطفل،فيتو

يطلق المركز القومي لثقافة الطفل احتفالات كبيرة تزامنا مع قدوم ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الــ50.

إذ تقرر تقديم سلسلة من البرنامج والورش التدريبية والعروض الفنية التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل يوم الإثنين المقبل الموافق  7 أكتوبر 2024 وجميعها مجانية للمشاركين.

احتفالات القومي للطفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة


ونستعرض خريطة الفعاليات التي ستقام بساحة المجلس الأعلى للثقافة:
11:00 - 12:00 ظ ورش فنية ورسم على الوجه
12:00 - 12:30 ظهرًا عرض الأراجوز
12:30 - 1:00م عرض المهرج
1:00 - 1:30 م عرض عرائس الماريونت
و يصاحب جميع الفعاليات معرض الكتاب مع خصم 50٪ على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة
 

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