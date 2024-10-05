صحيفة الاندبندنت تختار مصر ضمن أفضل 8 أماكن للزيارة في الشتاء

اختارت صحيفة الإندبندنت الإنجليزية الشهيرة، مصر ضمن أفضل 8 وجهات سياحية للزيارة في الشتاء لعام 2024، حيث أشارت الصحيفة لما تتمتع به مصر في الشتاء من شمس مشرقة وجو دافئ ورمال ساحرة على شواطئها، بالإضافة إلى تميزها الجغرافي وتكلفتها المتوسطة.

يذكر أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم لمصر، رافقهم خلال الزيارة يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة.

زيارة رئيس وزراء ولاية بافاريا لمنطقة الأهرامات

وكان في استقبالهم أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة، والذي اصطحبهم في جولة تفقدية داخل المنطقة الأثرية، كما قام بالشرح الأثري والتاريخي لتعريفهم بالمنطقة وما بها من كنوز أثرية.

وتضمنت الجولة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث استمع لشرح مفصل عن المنطقة الأثرية ككل وتاريخ التمثال وطريقة نحته.



زيارة المعالم الأثرية بالقاهرة

وحرص رئيس وزراء بافاريا والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، كما قام بإجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية التي أعرب خلالها عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات، واصفا اليوم بأنه المميز بعدما استهله بزيارة المنطقة والاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.

كما زار منطقة خان الخليلي واستمتع بالأكلات المصرية التراثية على متن فلوكة في نهر النيل.



ونشرت السفارة الألمانية بالقاهرة صورة هذه الجولة على موقعها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

