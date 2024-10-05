السبت 05 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر قبر الجندي المجهول وذلك بمناسبة الذكرى الـ51  لنصر أكتوبر المجيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973 حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  غدا الأحد ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.
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