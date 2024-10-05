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ثقافة وفنون

تفاصيل حفل فرقة القومي للمسرح والموسيقى بمناسبة ذكرى أكتوبر بالهناجر

حفل ذكرى انتصارات
حفل ذكرى انتصارات أكتوبر، فيتو

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد ٦ أكتوبر الجاري بمسرح مركز الهناجر للفنون. 

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 

ويأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

حفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح 

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، وبغناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

صوتهن قوة، في ملتقى الهناجر الثقافي

تفاصيل مشاركة مركز الهناجر للفنون بالمهرجان القومي للمسرح

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