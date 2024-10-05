الأنبا أغناطيوس يتابع ترتيبات الخدمة في إيبارشية المحلة الكبرى

عقد مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة المحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافة الأنبا أغناطيوس عن خدمة وتعب مثلث الرحمات الأنبا كاراس، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانتقال نيافته، والتي توافق 13 أكتوبر من كل عام.

كما تناول نيافة الأنبا أغناطيوس موضوع "الأمانة في الخدمة"، تلاه مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

البابا تواضروس يتابع ترتيبات الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس معهد الدراسات القبطية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، برؤساء الأقسام بمعهد الدراسات القبطية، بحضور الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد ووكيله الدكتور عادل فخري، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الاجتماع رؤية كل قسم من أقسام المعهد وبعض الإيجابيات والسلبيات، وخطة التطوير المنشودة.

كما تمت مناقشة ترتيبات احتفال المعهد بمرور ٧٠ على تأسيسه، وذلك في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وانتهى اللقاء بالصلاة كما بدأ والتقطت بعض الصور التذكارية.