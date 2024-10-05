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محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بسيارة ربع نقل بالشرقية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، تصادم قطار بسيارة ربع نقل أثناء مرور الأخيرة من مكان غير مخصص للعبور، وذلك أمام قرية عرب البياضين بدائرة مركز بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث. 

حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل في الشرقية  

وبالفحص، تبين أن السيارة تعرضت للاصطدام أثناء عبورها شريط السكة الحديد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص كانوا على متنها.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، حيث أكدت المصادر الطبية أن حالتهم الصحية مستقرة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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