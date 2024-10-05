التموين: خصم 10% على السلع بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة ذكرى أكتوبر

وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة 10 ٪؜ على كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير وإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة.

من ناحية أخرى تدرس وزارة التموين إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية خاصة الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية.

ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتواجدة بالمحافظات.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد نظمت معرض رئيسي في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.

وطرحت الشركة السلع بتخفيضات تصل إلي 30٪، كما تقرر محافظ القاهرة بإقامة معرض دائم في كل أنحاء محافظة القاهرة

وتم طرح نحو 3 آلاف طن من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وتشمل مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات. المصرية للحوم والدواجن.

وعن مبادرة القابضة الغذائية مع شعبة الخضروات قال ناجى أنه تم بدء تجهيز ١٦ منفذ لطرح الخضار والفاكهة،مشيرا إلى أنه طالبنا التجار بتوريد الخضروات الأعلى سعرا تيسيرا على المواطنين ومنها الطماطم والبطاطس والبصل

وعن البيض أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم توريد ٦ آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن وجارى استمرار التوريد.

واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضروات والفاكهة، لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تهدف المبادرة إلى طرح الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.

ومن المقرر بيع الخضروات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.