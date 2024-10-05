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رياضة

لا يفضل الدوري السعودي، تفاصيل العرض الفرنسي الضخم لضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه باريس سان جيرمان جيرمان أنظاره إلى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حيث ينتهي عقده في الموسم الحالي، ويستطيع التوقيع مجانا مع أي نادٍ، بدءا من شهر يناير المقبل.

عرض سان جيرمان 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تواجه إدارة ليفربول صعوبات في الاحتفاظ بخدمات نجمه الأول محمد صلاح بعد نهاية الموسم الحالي

وكشفت أن باريس سان جيرمان يتصدر السباق الآن للتعاقد مع صلاح، حيث إن بطل فرنسا مستعد لتقديم عقد ضخم لمدة 3 سنوات، من أجل إغراء النجم المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح ارتبط بالانتقال إلى السعودية، لكنه غير مهتم بالانضمام إلى كريستيانو رونالدو ونيمار والبقية في دوري روشن حتى الآن.

وسجل صلاح 217 هدفًا في 358 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من روما في 2017، ولا يتفوق عليه سوى إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون، وبيلي ليدل في تاريخ الريدز.

 

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