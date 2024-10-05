اليوم، اختبارات المتقدمين لمسابقة الباليه بمسرح الجمهورية
ينظم المجلس الأعلى للثقافة مسابقة العزف على آلة الفلوت والتشيلو والعود والقانون ورقص الباليه، والتي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الفنان د. راجح داوود.
وتقام اختبارات المتقدمين لفرع الباليه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 الساعة الثانية عصرًا بمسرح الجمهورية بوسط البلد.
مسابقة البالية بالأعلى للثقافة
تتضمن المسابقة: العزف على الآلات الموسيقية الآتية:
١) آلة الفلوت:
أ- أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٧)
ب- يقوم المتقدم بعزف أحدى صوناتات يوهان سيباستيان باخ للفلوت والبيانو كاملة.
أو متتالية يوهان سيباستيان باخ رقم 2 في سلم سي الصغير مصنف (BWV 1030)، أو الحركة الأولى بالكادنزا من واحد من كونشرتات فولفجانج أماديوس موتسارت لآلة الفلوت.
ج- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
٢) آلة التشيللو:
أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦).
ب- يقوم المتقدم بعزف إحدى متتاليات (يوهان سيباستيان باخ) كاملا أو حركة أولى من صوناتا أو كونشرتو من المرحلة الكلاسيكية أو المرحلة الرومانتيكية.
ج- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
٣) آلة العود:
أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)
ب- يقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / البشرف / لونجا)
ج- يقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية.
دـ- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
٤) آلة القانون:
أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)
ب- يقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / بشرف / لونجا)
ج- يقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية.
دـ- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
"يقوم المجلس بتوفير عازف بيانو مصاحب لمسابقتي التشيللو والفلوت - وعازف إيقاع مصاحب لمسابقتي القانون والعود"
ويسمح للمتسابق في حالة رغبته توفير العازف المصاحب بمعرفته الشخصية دون أن يتحمل المجلس أي أعباء مالية
ثانيًا: قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات.
أ- أن يكون المتسابقين من الجنسين مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨)
ب- يقوم المتسابق بتقديم رقصة كلاسيكية فردية من الباليهات العالمية ( بحيرة البجع - كسارة البندق- الجمال النائم - دون كيشوت - جيزيل - القرصان) ورقصة حديثة أو معاصرة من اختياره لا تزيد مدتها عن خمس دقائق.
ج- قيمة الجائزة للبنات ١٠٠٠٠ جنيه مصرى – قيمة الجائزة للشباب ١٠٠٠٠ جنيه مصرى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.