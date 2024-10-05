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ثقافة وفنون

اليوم، اختبارات المتقدمين لمسابقة الباليه بمسرح الجمهورية

مسابقة البالية،فيتو
مسابقة البالية،فيتو

ينظم المجلس الأعلى للثقافة مسابقة العزف على آلة الفلوت والتشيلو والعود والقانون ورقص الباليه، والتي تنظمها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس برئاسة الفنان د. راجح داوود.

 وتقام اختبارات المتقدمين لفرع الباليه اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 الساعة الثانية عصرًا بمسرح الجمهورية بوسط البلد.
 

مسابقة البالية بالأعلى للثقافة

تتضمن المسابقة: العزف على الآلات الموسيقية الآتية:
١) آلة الفلوت:
أ- أن يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٧)
ب- يقوم المتقدم بعزف أحدى صوناتات يوهان سيباستيان باخ للفلوت والبيانو كاملة.
أو متتالية يوهان سيباستيان باخ رقم 2 في سلم سي الصغير مصنف (BWV 1030)، أو الحركة الأولى بالكادنزا من واحد من كونشرتات فولفجانج أماديوس موتسارت لآلة الفلوت.
ج- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى 
٢) آلة التشيللو:
أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦).
ب- يقوم المتقدم بعزف إحدى متتاليات (يوهان سيباستيان باخ) كاملا أو حركة أولى من صوناتا أو كونشرتو من المرحلة الكلاسيكية أو المرحلة الرومانتيكية.
ج- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
٣) آلة العود:
أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)
ب- يقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / البشرف / لونجا)
ج- يقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية.
دـ- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
٤) آلة القانون:
أ- يكون المتسابق أو المتسابقة من مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٦)
ب- يقوم المتقدم بعزف قالب من قوالب الموسيقى العربية ( سماعي / تحميلة / بشرف / لونجا)
ج- يقوم المتقدم بعزف مقطوعة حرة من اختياره لأحد رواد الموسيقى العربية.
دـ- قيمة الجائزة المقدمة ١٠٠٠٠ جنيه مصرى
"يقوم المجلس بتوفير عازف بيانو مصاحب لمسابقتي التشيللو والفلوت - وعازف إيقاع مصاحب لمسابقتي القانون والعود"
ويسمح للمتسابق في حالة رغبته توفير العازف المصاحب بمعرفته الشخصية دون أن يتحمل المجلس أي أعباء مالية 
ثانيًا: قواعد مسابقة الباليه الفردي للشباب والبنات.
أ- أن يكون المتسابقين من الجنسين مواليد (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨)
ب- يقوم المتسابق بتقديم رقصة كلاسيكية فردية من الباليهات العالمية ( بحيرة البجع - كسارة البندق- الجمال النائم - دون كيشوت - جيزيل - القرصان) ورقصة حديثة أو معاصرة من اختياره لا تزيد مدتها عن خمس دقائق.
ج- قيمة الجائزة للبنات ١٠٠٠٠ جنيه مصرى – قيمة الجائزة للشباب ١٠٠٠٠ جنيه مصرى.
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الأعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة مجلس الأعلى للثقافة مسرح الجمهورية مسابقة البالية

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