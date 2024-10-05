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ثقافة وفنون

اختتام فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الليلة

منة شلبي، فيتو
منة شلبي، فيتو

يُسدل الستار مساء اليوم السبت على فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. 

ويتضمن حفل ختام الدورة الأربعين تكريم رفيع المستوى للفنانة منة شلبي على مجمل أعمالها السينمائية، إضافةً إلى إعلان قوائم الأفلام والنجوم الفائزة بمسابقات مهرجان الإسكندرية السينمائي المختلفة.

الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

 

وأٌقيمت الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وضمت لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة عدد من صناع السينما، حيث ترأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.

بينما تولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف"  ترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا. 


كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، وتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.

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