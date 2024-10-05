إيركايرو توقع عقود شراء محركات جديدة لتشغيل طائرات A320 Neo

وقعت شركة ايركايرو للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عقد شراء محركات Leap مع شركة CFM لزيادة عدد المحركات الاحتياطية لدى الشركة ليصبح خمسة محركات 1426-Leap وذلك لتأمين تشغيل الطائرات من طراز A320 Neo.

شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني

وحضر توقيع العقد من جانب CFM كلا من حبيب كبارة مدير المبيعات للشرق الاوسط SAE، وخالد عبد السلام مدير المبيعات للشرق الاوسط GE، والمهندس عثمان عبد الحميد مهندس الخدمة الميدانية بالقاهرة CFM FSE SAE.

تأمين تشغيل الطائرات من طراز A320 Neo

كما حضر مراسم توقيع العقود من جانب شركة ايركايرو المهندس طارق عبد العليم مستشار رئيس المجلس للشئون الفنية، والمهندس سعيد عثمان نائب المدير العام الفنى، والمهندس طارق غلام مدير الصيانة، والمحاسب مصطفى كمال مدير عام الادارة العامة المالية، ويعتبر هذا الاتفاق استمرارا للتعاون المشترك بين ایرکایرو وو CFM.