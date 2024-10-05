الحريفة الأبرز، سينما الشباب تتصدر المشهد السينمائي فى الربع الأخير من 2024

تتصدر سينما الشباب شباك التذاكر السينمائي خلال الثلاث أشهر الأخيرة من العام الجاري 2024.. حيث يتعاون عدد من النجوم الشباب فى مقدمتهم طه دسوقي وعصام عمر ونور خالد النبوي وأحمد داش فى بطولة سلسلة أفلام جديدة.

نستعرضها خلال التقرير التالي:

الحريفة - الريمونتادا

يطرح المنتج طارق الجنايني جزءا ثانيا وجديدا من الفيلم المصري الشبابي "الحريفة"، عقب نجاح عرض الجزء الأول الذي تخطت إيراداته بمصر 70 مليون جنيه، وسيكون الجزء الجديد من بطولة فريق العمل ذاته وعلى رأسهم الفنان نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي.

يعتبر الحريفة فيلما شبابيا نسبةً لأبطاله الذين يتصدرهم “نور خالد النبوي” والمغني كزبرة، تدور أحداث العمل حول طالب تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية يتعرف من خلالها على مجموعة من زملائه من خلفيات أبسط من خلفيته الاجتماعية، وبعد انضمامه لفريق كرة القدم الخاص بهم يشارك في بطولة تغير حياتهم.

وفيلم "الحريفة 2" بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم ترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، نور إيهاب، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة التفاوض مع لاعب كرة قدم عالمي غير “ميدو” الذي شارك فى الجزء الأول ومن المفترض أن يعلن عنه خلال الفترة المقبلة.



سيكو سيكو

ويقدم النجمان طه دسوقي وعصام عمر بطولة سينمائية معا للمرة الأولي من خلال فيلم لايت كوميدي معنون بــ “سيكو سيكو”. يشارك فيه عدد كبير من الفنانين إلى جانب البطلان، وأبرز تلك الأبطال هم؛ باسم سمرة، خالد الصاوي وتارا عماد وديانا هشام، وعدد آخر من ضيوف الشرف.. واستغرق المخرج عمر المهندس 8 أشهر في تحضير الفيلم.. حيث إن “المهندس” حرص على قراءة سيناريو الفيلم جيد والذي قام بكتابته محمد الدباح.

ويأتي فيلم سيكو سيكو من تأليف محمد الدباح وبتوقيع المخرج عمر المهندس.

فيلم نجوم الساحل

كما يعرض قريبا الفيلم الشبابي المعنون بــ “نجوم الساحل” الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد.

وتتمحور قصة العمل حول قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

ويشارك في بطولة فيلم نجوم الساحل كل من: أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد صيام، أحمد عبدالحميد، علي السبع، مالك عماد، مغني الراب فليكس، وغيرهم، والعمل من إخراج رؤوف السيد.