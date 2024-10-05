لأول مرة، إقلاع 70 رحلة من مطار البالون الطائر في الأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر لأول مرة إقلاع 70 رحلة منطاد ساخن حملت على متنها 2000، وجود 500 سائحا بأرض المطار لعدم توافر تذاكر.

مطار البالون الطائر بالأقصر

وأكد مصدر بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر أن سماء مدينة الأقصر الفرعونية تزينت صباح اليوم السبت بـ70 رحلة بالون طائر أقلت 2000 سائحا من مختلف أنحاء العالم، وأصبح المطار كامل العدد، مع وجود 500 سائحا تواجدوا ليس لهم تذاكر متاحه.



وأوضح المصدر أن عدم إتاحة توافر تذاكر يرجع بسبب احكام عدد الرحلات إلى 6 فقط شتاءا، لكل شركة بالون طائر من الـ22 العاملة بمجال البالون الطائر، وطالب سلطات الطيران المدني بزيادة عدد الرحلات لاستعياب التدفقات السياحية الوافدة بكثافة خلال الموسم السياحي الشتوي الجديد 2024 والذي بدأ منذ أيام.



سياحة البالون الطائر



يشار إلى أنه يتطلب البالون الطائر في الأقصر إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.



يذكر أنه يرجع تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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