ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة السابعة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة السابعة

1- إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 10 أهداف

2- كول بالمر تشيلسي 6 أهداف

3- بريان مبيومو برينتفورد 5 أهداف

3- لويس دياز ليفربول 5 أهداف

4- أولي واتكينز أستون فيلا 4 أهداف

4- جون دوران أستون فيلا 4 أهداف

4- نيكولاس جاكسون تشيلسي 4 أهداف

4- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج والتي يتصدرها ليفربول.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس - ليفربول (2:30 ظهرا بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.

آرسنال - ساوثهامتون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 2.

مانشستر سيتي - فولهام (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.

وست هام يونايتد - إبسويتش تاون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 2.

ليستر سيتي - بورنموث (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 3.

برينتفورد - وولفرهامبتون (5:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN SPORTS XTRA 1.

إيفرتون - نيوكاسل يونايتد (7:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر).. beIN Sports HD 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1. ليفربول 15 نقطة

2. مانشستر سيتي 14 نقطة

3. آرسنال 14 نقطة

4. تشيلسي 13 نقطة

5. أستون فيلا 13 نقطة

6. فولهام 11 نقطة

7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة

8. توتنهام هوتسبير 10 نقاط

9. برايتون 9 نقاط

10. نوتينغهام فورست 9 نقاط

11. بورنموث 8 نقاط

12. برينتفورد 7 نقاط

13. مانشستر يونايتد 7 نقاط

14. وست هام يونايتد 5 نقاط

15. إبسويتش تاون 4 نقاط

16. إيفرتون 4 نقاط

17. ليستر سيتي 3 نقاط

18. كريستال بالاس 3 نقاط

19. ساوثهامتون نقطة واحدة

20. وولفرهامبتون نقطة واحدة