في يوم المعلم العالمي، خبير تربوي يكشف أهم متطلبات المعلمين

يحتفل العالم اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر، بيوم المعلم العالمي، حيث تبرز أهمية المعلم ودوره المحوري في بناء المجتمعات وتطوير التعليم.

وفي هذا السياق، أدلى الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، بتصريحات تسلط الضوء على احتياجات المعلم المصري وما يتوجب عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور شوقي أن المعلم هو عنصر أساسي في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل كبير على جهوده. واعتبر أن المعلم المصري يعد رمزًا وقدوة للجميع، مستشهدًا بأثره الكبير في تشكيل مختلف المهن.



وفيما يلي أبرز احتياجات المعلم المصري التي تم تسليط الضوء عليها:

.أن يحصل على ما يكفل له حياة كريمة تجعله يتفرغ ذهنه للتعليم فقط، ولا يفكر في إعطاء دروس خصوصية، بما يقضى على تلك المشكلة.

.أن يتم تقديره ليس ماديا فقط ولكن معنويا واجتماعيا أيضا، هو وأسرته

. أن تكون الأولوية في المكافآت والمميزات للمعلم داخل الفصل ثم تقل تدريجيا مع من يعملون بالإدارات والمديريات التعليمية، بما يمنع الجميع من التهرب من العمل داخل المدرسة

. التعامل اللائق معه من جميع الأفراد المسؤولين عن التوجيه والإشراف عليه ومتابعته، من خلال توجيهه فقط وليس تصيد أخطائه

. التعامل اللائق معه من قبل قياداته وأن تتسم التحقيقات معه بالسرية بما يحفظ هيبته

. منع التهكم أو السخرية منه في الدراما.

. التفرغ التام للتدريس بعيدا عن التكليفات الأخرى بالمدرسة مثل الأمن أو شئون الطلاب

. الحصول على نصيب عادل من الحصص بما يمكنه من شرح الدروس بكفاءة وفعالية

.إشراكه في جميع القرارات المتصلة بالعملية التعليمية إذ لا منطق من استبعاده منها لأنه الأدرى بها

. الإنصات بشكل جيد إلى آرائه فيما يتم اتخاذه من قرارات في ميدان عمله

.تكريم المتميزين من المعلمين في احتفالات سنوية تجرى لهم على مستوى الدولة

.سن القوانين والتشريعات الرادعة التى تحميه من أى تعدى عليه من قبل الطلاب أو أولياء الأمور بسبب عمله

. منحه وأسرته مميزات وتخفيضات في كل الجهات والمصالح والخدمات.

وكشف عن الخصائص التى يجب أن يمتلكها المعلم الذي يستحق كل هذه الحقوق:

. الأمانة في العمل

. اتقان مادته الدراسية بكل تفاصيلها بما يمكنه من تبسيط شرحها للطلاب.

. التمكن من طرق التدريس المختلفة التي يستطيع من خلالها مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب أثناء الشرح

.عفة اللسان والبعد عن البذاءة في القول سواء أمام طلابه أو على وسائل التواصل الاجتماعي

. العمل بأخلاص بعيدا عن مقولة على قدر فلوسهم

. القدرة على التعامل مع الأنماط المختلفة من شخصيات الطلاب واحتوائهم

. العدل والموضوعية في علاقته بجميع الطلاب لا يميز بين طالب وغيره إلا في ضوء جهدهم الدراسى

.التمتع بخصائص الصحة النفسية الجيدة مثل الثبات الانفعالي والقدرة على مواجهة الضغوط، والتسامح

. التمسك بالقيم الأخلاقية مثل الصدق، الالتزام بالمواعيد، وحب العمل

. التعاون مع زملائه في العمل وإدارة مدرسته

.ان يمثل قدوة ونموذج سلوكي وأخلاقي لطلابه.

. الترفع عن تعاطى أى أجر من الطالب

وأكد أنه من الصعب أن تجتمع تلك الصفات في معلم واحد بل يكفي سعيه إلى تحقيق أكبر قدر منها.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.