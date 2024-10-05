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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

ليفربول ضد كريستال بالاس، يحل فريق ليفربول، بقيادة المدير الفني آرني سلوت، ضيفا اليوم علي نظيره كريستال بالاس، على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول  الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.

كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، الذي يتربع حاليا على صدارته برصيد 15 نقطة.
 

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

ليفربول في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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