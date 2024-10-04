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رياضة

ليفربول في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

الدوري الإنجليزي،   يسعى ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته، حينما يحل ضيفا على كريستال بالاس، غدا السبت، في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

مواجهة صعبة لليفربول أمام كريستال بالاس 


ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.


كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، الذي يتربع حاليا على صدارته برصيد 15 نقطة.
 

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