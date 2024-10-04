ليفربول في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته، حينما يحل ضيفا على كريستال بالاس، غدا السبت، في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

مواجهة صعبة لليفربول أمام كريستال بالاس



ومنذ خسارته المفاجئة 0-1 أمام ضيفه نوتنجهام فورست في منتصف سبتمبر الماضي، لم يعرف ليفربول سوى لغة الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

وفاز ليفربول 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي، و2-0 على ضيفه بولونيا بدوري أبطال أوروبا.



كما حقق ليفربول، فوزا ضخما 5-1 على ضيفه وست هام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وتغلب 3-0 على بورنموث، ثم 2-1 على مضيفه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، الذي يتربع حاليا على صدارته برصيد 15 نقطة.

