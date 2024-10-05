رئيسا غرفتي تجارة دمياط والشرقية يتفقدان معرض أوكازيون دمياط قبل الافتتاح (صور)

قام محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ومحمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية بزيارة تفقدية لمعرض أوكازيون دمياط الذي أقيم بمحافظة الشرقية وذلك في خطوة تعكس الاهتمام بدعم المنتج المحلي وتنشيط الحركة التجارية، وبحضور عبد الحميد عطالله النائب الأول لغرفة الشرقية

رئيسا غرفتي تجارة دمياط والشرقية يتابعان المعرض قبل افتتاحه بايام

المعرض يحتوي على مجموعة كبيرة من الأثاث الدمياطي

وتفقد رئيسا غرفتي تجارة دمياط والشرقية أقسام المعرض المختلفة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأثاث الدمياطي لأكثر من عشرون عارض، بحضور مسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ونائب رئيس شعبة الأثاث، ووليد الشناوي مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة.

تهدف هذه الزيارة إلى توفير فرص تسويقية جديدة للمنتجات المحلية وتعريف المستهلكين بالجودة العالية للمنتجات الدمياطية.

وسوف يتم افتتاح المعرض رسميا الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

توافد عدد كبير من الزائرين علي المعرض قبل افتتاحه

وقد بدأ يتوافد عدد من الزائرين بشكل كبير لمعرض اوكازيون دمياط للأثاث بالشرقية قبل افتتاح المعرض بأيام.