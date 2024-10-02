محافظ دمياط يعقد اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية والنواب الجدد لمناقشة عدد من الملفات

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والنواب ورؤساء أحياء دمياط الجدد، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

واستهل " المحافظ " الاجتماع، بتهنئة بمسئولى الوحدات المحلية الجدد، وأكد أن المحافظة حرصت على إتاحة الفرصة للجميع للتقدم لتلك الوظائف، من خلال الإعلان الداخلى الذى تم نشره أغسطس الماضى، مؤكدًا أنه تم الاختيار وفقًا لعدة معايير بهدف ضخ دماء وكوادر جديدة، للارتقاء بمنظومة العمل المحلى..

المحافظ يؤكد على أهمية التواجد والتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن محور التواصل مع المواطنين والتواجد الميدانى للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم،وحلها، يُعد من أهم المحاور والتكليفات التى يتطلب تنفيذها.

ووجه " محافظ دمياط " فى أولى اجتماعته مع رؤساء الوحدات المحلية والنواب الجدد، بالدفع بعجلة العمل بملفات العمل خاصةً ذات الأولوية والمطروحة منها على الساحة حاليًا ووجه أيضًا بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات بنطاق كل وحدة محلية، مؤكدًا أنها تقع ضمن مسئوليات رؤساء الوحدات.

وأكد " محافظ دمياط " على الأهمية البالغة لملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع و استيداء حق الدولة وتراخيص المحلات، حيث أكد على أهمية المتابعة الدورية لذلك، لافتًا أيضًا إلى الاهتمام بملفات الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد.

وأوضح " المحافظ " أن الوحدات المحلية تلعب دورا كبيرا خلال المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تهدف إلى توفير كافة الخدمات وتعريف المواطنين بها، حتى يتسنى تنفيذ خطط على هذا النحو بعد انتهاء مدة المبادرة خلال ١٠٠ يوم لتوفير الخدمات للمواطنين بالمناطق بالتنسيق مع الجهات من مقدمى الخدمات.

وعلى هذا الصعيد أيضًا، هنأت " نائب المحافظ " مسئولى الوحدات المحلية الجدد، مؤكدة على أهمية العمل بشكل تكاملى بين جميع الأطراف، وتعزيز الجهود لتحقيق طفرة بقطاعات العمل المختلفة، وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " على ضرورة الاهتمام بملف منظومة إدارة المخلفات، وتكثيف الجهود فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وأيضًا وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد التابعة لكل وحدة محلية.

ومن جانبه،، أشار " اللواء محمد همام " أن المحافظة تسعى إلى تحقيق معدلات سريعة للعمل بكافة الملفات بالتوازى، مؤكدًا على أهمية الدفع بالعمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء ورفع الإشغالات وتحصيل المتأخرات...

محافظ دمياط يجتمع برؤساء الوحدات المحلية الجدد