السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول إجازة رسمية يحصل عليها طلاب المدارس والجامعات

طلاب المدارس،فيتو
طلاب المدارس،فيتو

يستعد طلاب المدارس والجامعات للحصول على أول إجازة رسمية لمدة 3 أيام متصلة، بمناسبة احتفالات الذكرى 51 لنصر أكتوبر.

 

ويحصل طلاب المدارس والجامعات على إجازة رسمية يوم الأحد المقبل، تنضم لإجازة نهاية الأسبوع أمس الجمعة واليوم السبت 4 و5 أكتوبر وغدًا الأحد على أن يجرى استئناف العمل في الجامعات والمدارس يوم الاثنين 7-10-2024.

 

أعلن  محمد جبران  وزير العمل، عن أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024،إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

جاء ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية،والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973

 

وأكد القرار الصادر عن "الوزارة"، بهذا الشأن،برقم 22 لسنة 2024،أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي..وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص العاملين بالقطاع الخاص المصالح الحكومية المدارس والجامعات انتصارات أكتوبر المجيدة رئيس مجلس الوزراء طلاب المدارس والجامعات قرار رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

عدد أيام إجازات الموظفين خلال شهر أكتوبر 2024

خطوات تأهيل الأطفال للعودة للمذاكرة بعد انتهاء الإجازة

قانون الخدمة المدنية، تعرف على الإجازة الاعتيادية السنوية للموظفين ذوي الإعاقة

شروط حصول أصحاب الأمراض المزمنة على إجازات استثنائية من العمل

الأكثر قراءة

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

موقع عبري: إسرائيل تخطط لضرب العراق بعد هجوم الجولان

زي النهارده، وفاة سليمان الحكيم، أحد أشهر الصحفيين المصريين والعرب وأقربهم إلى نبض الجماهير

الكيلو اقترب من "نص باكو"، زيادة جديدة تضرب أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

لا فرصة للنجاة، مصادر: إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين وكل مرافقيه

7 طرق بسيطة لعلاج انتفاخ المعدة بالمنزل

درجات الحرارة اليوم السبت 05 - 10- 2024 في مصر

منوعات

المزيد

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية