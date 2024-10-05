أول إجازة رسمية يحصل عليها طلاب المدارس والجامعات

يستعد طلاب المدارس والجامعات للحصول على أول إجازة رسمية لمدة 3 أيام متصلة، بمناسبة احتفالات الذكرى 51 لنصر أكتوبر.

ويحصل طلاب المدارس والجامعات على إجازة رسمية يوم الأحد المقبل، تنضم لإجازة نهاية الأسبوع أمس الجمعة واليوم السبت 4 و5 أكتوبر وغدًا الأحد على أن يجرى استئناف العمل في الجامعات والمدارس يوم الاثنين 7-10-2024.

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024،إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية،والهيئات العامة،ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973

وأكد القرار الصادر عن "الوزارة"، بهذا الشأن،برقم 22 لسنة 2024،أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي..وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..