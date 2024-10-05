إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة بخارية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص دائرة مركز سوهاج في تصادم سيارة مع دراجة بخارية نقل على إثرها المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

اللواء صبري عزب يتلقى إخطارا بإصابة 3 أشخاص في حادث سير

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية بوقوع حادث تصادم بطريق ترعة نجع حمادي بمركز سوهاج بين سيارة “ قيادة ”إسلام ع م ا" 25 عامًا - عامل، مقيم دائرة المركز والدراجة البخارية قيادة “محمد ه ا ا”، 17 عامًا - طالب، مقيم دائرة المركز.

وبالانتقال وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة نجم عن الحادث إصابة كل من: قائد السيارة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم “، قائد الدراجة البخارية “ اشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم ، مستقل الدراجة البخارية ”صلاح ا م ر”، 16 عامًا - طالب – ومقيم دائرة المركز "اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم" وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وخلال التحقيقات أفاد المصابون بمضمون ما سبق بأن التصادم تم بالمواجهة ونفي الشبهة الجنائية.