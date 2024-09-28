محلى البلينا يزيل حالة تعد على الأراضى الزراعية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بتوجيهات المهندس حسين حبارير رئيس المركز حملة بمجلس قروى ابيدوس لإزالة حالة تعد على الأراضي عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية العرابة على مساحة قيراط



الحملة تزيل تعديا على مساحة قيراط



ضمت الحملة هشام عبدالمحسن رئيس مجلس قروى عرابة ابيدوس ونواب رئيس المركز عبدالله ابو قرقار وفرحات العواري وعبدالرحيم ابو رفاعي وعدد من موظفي المتابعة الميدانية والتفتيش والشئون القانونية

تأتى تلك الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج المحافظ

تأتى تلك الحملات فى إطار تنفيذ لتعليمات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن التصدى للمخالفات وازالة اى تعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذا الأمر



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