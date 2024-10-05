تعادل سلبي بين فالنسيا وليجانيس بالدوري الإسباني
تعادل فريق فالنسيا أمام ليجانيس سلبيًّا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي دي بوتاركي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
تشكيل فالنسيا أمام ليجانيس
تشكيل ليجانيس أمام فالنسيا
ترتيب فالنسيا وليجانيس في الدوري الإسباني
ويحتل فالنسيا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ليجانيس المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.
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