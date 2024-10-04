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ثقافة وفنون

تفاصيل وموعد عرض مسرحية طالبين القرب بالسعودية

مسرحية طالبين القرب،
مسرحية طالبين القرب، فيتو

تُعرض المسرحية الكوميدية “طالبين القرب” ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة، والتي من المفترض عرضها في الفترة من 22 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر على مسرح أبو بكر الشدي.

تفاصيل مسرحية طالبين القرب

مسرحية طالبين القرب تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شاب وشابه يريدون أن يتزوجوا بعد علاقة حب كبيرة جمعت بينهما ولكنهما يواجهان بعض المشاكل الأسرية ويحاولوا حلها بشكل كوميدي.

مسرحية طالبين القرب، فيتو 

مسرحية طالبين القرب من بطولة حسن البلام، داوود حسين، زهرة عرفات، عبد العزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، ومن تأليف أحمد العوضي ومريم نصير ومن إخراج عبدالله البدر.

ومن المفترض أن تنطلق النسخة الجديدة من موسم الرياض في المملكة العربية السعودية يوم 12 أكتوبر الجاري.

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موسم الرياض فعاليالت موسم الرياض النسخة الجديدة من موسم الرياض مسرحية طالبين القرب

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