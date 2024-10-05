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اعمل حسابك وخزن، اليوم انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (شارع أرض الدكتور – عزبة رستم – عزبة الجبلاوي – منطقة إبراهيم بك – شارع 135) شبرا الخيمة وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 5-10-2024 حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأحد الموافق 6-10-2024 ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد محطة رفع مايو(2) بشبرا الخيمة قطر (800) مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتقوم الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.


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