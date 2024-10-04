«مطوري القاهرة الجديدة»: العائد على العقار الفندقي الأعلى بالسوق

أكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن العقار استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل.

وقال فى تصريحات خاصة إن العائد على العقار الفندقي هو الأعلى بالسوق وهو يتراوح من 10 - 15% بشرط ان تكون فى مكان ومنطقة مميزة ومع مطور محترف، والعائد على العقار التجاري والإداري يتراوح ما بين 8- 10% سنويا والعقار السكني ما بين 2- 3%.

وأكد البستاني فى تصريحات خاصة، أن السوق العقاري يشهد حالة رواج وعلى عكس ما يردده البعض بأنه يعاني من الركود.

وأشار إلى أن اتجاه المطور العقاري لاتخاذ سياسات تحوط نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال بيع المشروع على مراحل وحصص شهرية، وذلك لمواكبة حركة الأسعار ومعدلات التضخم.