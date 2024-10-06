الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية (صور)
كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.
وأفاد المهندس علي محمد سعد على، رئيس جهاز مدينة 15 مايو بأن جهاز المدينة طرح عدد (9) قطعة أرض استثمارية.
وأكد على أن الطرح يضم أراض بمساحات مختلفة تبدأ من حوالي 600 متر بأنشطة متنوعة، وذلك الطرح فى إطار سعى جهاز المدينة إلى دعم الخدمات المقدمة لأبناء المدينة وبداية لجنى ثمار المجهودات الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الدولة بكافة قطاعاتها المختلفة وإبراز الدور الكبير الذي تبرزه الدولة فى تنمية الاستثمارات بمدينة ١٥ مايو.
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