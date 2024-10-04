الدوري الألماني، أوجسبورج يتقدم على مونشينجلادباخ بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أوجسبورج الألماني علي فريق مونشينجلادباخ الألماني بهدف دون رد في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني الممتاز البوندسليجا، على ملعب فريق أوجسبورج دبليو دبليو كي أرينا.

مباراة أوجسبورج ضد مونشينجلادباخ

تقدم فريق أوجسبورج بهدف عن طريق كيفن بالدقيقة 31

وتبث مباراة فريقي أوجسبورج الألماني ضد بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا، على قناة بي إن سبورت 5

تاريخ مواجهات فريقي أوجسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ

تقابل فريقي أوجسبورج الألماني ضد فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في 28 مباراة تاريخية، فاز فريق بروسيا مونشنجلادباخ في 10 مباريات، وفاز أوجسبورج الألماني على مونشنجلادباخ في 9 مباريات، وحسم التعادل بينهما في 9 مباريات.

ترتيب أوجسبورج وبروسيا مونشنجلادباخ في جدول الدوري

يحتل فريق بروسيا مونشنجلادباخ المركز 11 في ترتيب جدول الدوري الألماني الممتاز برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين والخسارة في ثلاث مباريات، بينما يحتل فريق أوجسبورج المركز 15 برصيد 4، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى والخسارة في ثلاث مباريات.