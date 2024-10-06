نصائح مهمة قبل شراء عقار

قدم المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عددا من النصائح للمواطنين قبل شراء عقار.

وسرد نصائحه قائلا" البحث عن مطور له سمعة جيدة بالسوق، وحسن اختيار المدينة وموقع مميز للوحدة واختيار مساحة المناسبة التى تتوافق مع قدراتي المالية على سداد الاقساط والاستعانة بمحامي ومهندس عند اختيار الوحدة العقارية"

واكد فى تصريحات خاصة، على أن العقار استثمار طويل الأجل وليس قصير الاجل، لافتا إلى أن العائد على العقار الفندقي هو الاعلى بالسوق وهى تتراوح من 10 - 15% بشرط ان تكون فى مكان ومنطقة مميزة ومع مطور محترف، والعائد على العقار التجاري والاداري بتراوح ما بين 8- 10% سنويا والعقار السكنيي ما بين 2- 3%

وأكد البستاني أن السوق العقاري يشهد حالة رواج وعلى عكس ما يردده البعض بأنه يعاني من الركود.

وأشار إلى أن اتجاه المطور العقاري لاتخاذ سياسات تحوط نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال بيع المشروع على مراحل وحصص شهرية، وذلك لمواكبة حركة الأسعار ومعدلات التضخم.