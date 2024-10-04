الجمعة 04 أكتوبر 2024
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انطلاق فعاليات مبادرة بداية بمركز شباب السيالة بدمياط (صور)

فعاليات المبادرة
فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

انطلقت اليوم فعاليات  المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب قرية السيالة بمركز دمياط.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

الأوقاف تنظم ندوة حول حقوق الآباء على الأبناء

حيث قامت مديرية الأوقاف بالشراكة مع حدة السكان بتنفيذ ندوة حول حقوق الآباء على الأبناء، علاوة على قيام الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بعقد ندوة عن بناء الإنسان في الإسلام، كما أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة للتعريف بالخدمات التى تقدمها، كما قامت هيئة تعليم الكبار بعقد ندوة تثقيفية وامتحانات فورية، وشاركت مديرية التربية والتعليم بندوة عن كيفية اكتشاف ورعاية الموهوبين وعمل أنشطة طلابية.

كما أطلقت إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة المحلية ندوة للتعريف بقروض صندوق التنمية المحلية والشروط المقدمة منه، فضلًا عن تنفيذ إدارة البيئة بالوحدة لندوة عن دور الفرد في الحد من التأثيرات المناخية والتعامل الآمن مع المخلفات، وعقد بنك الاسكان والتعمير ندوة عن التثقيف المالي، كما أطلقت مديرية العمل ندوة عن المخاطر والسلامة والصحة المهنية.

المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

الطب البيطري تنظم ندوة عن السعار وأنفلونزا الطيور

 

 ونفذت الطب البيطري ندوة عن السعار وانفلونزا الطيور، وشارك فريق مركز الشباب بمباريات كرة القدم والكاراتيه، وأطلقت الصحة فريق الطبي للكشف عن الأمراض المزمنة، علاوة على تواجد المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة لإتاحة الأنشطة للأطفال،

فاعليات المبادرة الرئاسية بالسيالة بدمياط

مديرية التموين توفر سيارة  لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

 

 وتواجد سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، علاوة على تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والتعريف بكافة الخدمات.

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