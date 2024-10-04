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الصور الأولى، انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بالغربية وإصابة 6 عمال

انهيار سقف خرساني
انهيار سقف خرساني لمسجد تحت الإنشاء بالسنطة، فيتو

حصلت "فيتو" على الصور الأولى لحادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمدينة السنطة في محافظة الغربية اليوم الجمعة ما نتج عنه إصابة 6 عمال بإصابات مختلفة أثناء عملهم فى إنشاء سقف مبنى خرساني بالقرب من موقف قرية شنراق .

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كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 6 عمال سقط عليهم سقف خرسانى أثناء عملهم في إنشائه. 

على الفور انتقلت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة والأجهزة الأمنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة السنطة و٤ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين سقوط سقف خرساني أثناء عمل العمال في إنشائه حيث سقط بهم  .

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقى العلاج، وتعدد إصاباتهم بين كسور وسحجات اشتباه نزيف. 
تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وتفقدت منذ قليل أيضا رئيس المدينة المصابين داخل المستشفى العام للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الخدمات لهم.

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