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حوادث

حبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون

حبس سائق سيارة بتهمة
حبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين أثناء استقلالهما دراجة نارية بالقرب من كوبري روكسي أمام حديقة ابن سندر بدائرة قسم شرطة الزيتون ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ من النجدة بالحادث وتبين  مصرع شاب وإصابة آخر أثناء استقلالهما دراجة نارية بعد أن صدمتهما  سيارة ملاكي.

وتم نقلهما إلى المستشفى العام بينما والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وضبط السائق  وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

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