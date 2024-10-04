حبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون
أمرت نيابة الزيتون بحبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين أثناء استقلالهما دراجة نارية بالقرب من كوبري روكسي أمام حديقة ابن سندر بدائرة قسم شرطة الزيتون ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ من النجدة بالحادث وتبين مصرع شاب وإصابة آخر أثناء استقلالهما دراجة نارية بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي.
وتم نقلهما إلى المستشفى العام بينما والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دةلوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.