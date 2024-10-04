الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الرياض يفوز على القادسية 2-1 (صور)

الرياض والقادسية
الرياض والقادسية

فاز فريق الرياض على نظيره القادسية بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي الممتاز (دوري روشن). 

سجل هدفي الرياض كل من: لوكاس كال في الدقيقة 24 وإبراهيم بايش في الدقيقة 59، فيما سجل هدف القادسية اللاعب عبد العزيز العثمان في الدقيقة 79.

 

تشكيل الرياض أمام القادسية 

وجاء تشكيل الرياض كالتالي:

تشكيل القادسية أمام الرياض 

وجاء تشكيل القادسية أمام الرياض كالتالي:

الخليج يفوز على الخلود 

وفي نفس الجولة فاز فريق الخليج علي نظيره الخلود بهدف دون رد، في المباراة  جمعت بينهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. 

وسجل هدف الفوز لصالح فريق الخليج اللاعب عبدالله السالم في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. 

 

ويغيب المحترف المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي أمام الخلود مساء اليوم، لمواصلة برنامج تعافيه من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن الفريق الفترة الماضية.

ترتيب الخليج والخلود بالدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم فريق الخليج إلي المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بينما يتراجع الخلود إليالمركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرياض القادسية الدوري السعودي الدوري السعودي الممتاز الرياض والقادسية

مواد متعلقة

العفريت أهو، لاعبات الأهلي يحتفلن بالفوز على الزمالك بدوري السيدات (فيديو)

الزمالك يوجه رسالة لـ نيمار بعد إعارته للبنك الأهلي

يوسف حسن بعد فسخ الزمالك عقده: لن أسامحكم على تدميري

تشكيل سيدات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقناة الناقلة

الونش يعلن جاهزيته لخوض التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة الصليبي

أول طلب لـ جوميز قبل انطلاق بطولة السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري الكرة النسائية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع كومو 1ـ1 في الشوط الأول

150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

لاعبة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي: ارفعوا وشكم من الأرض كنا الأفضل (فيديو)

جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشح لخلافة حسن نصر الله

القبض على راكب بميناء القاهرة الجوي عقب سرقته مبالغ مالية على متن الطائرة

منوعات

المزيد

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية