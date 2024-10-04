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رياضة

زغلول صيام يدق ناقوس الخطر: السوبر المصري يهدد الأهلي أمام العين الإماراتي (فيديو)

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

الأهلي، حذر الزميل زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بجريدة وبوابة فيتو، مسئولي النادي الأهلي من خطورة توقيت مشاركة الفريق الأول الأحمر في بطولة السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح زغلول صيام خلال ظهوره ضيفا مع الإعلامي عبد الناصر زيدان على شاشة قناة الشمس: أن الأهلي سيخوض مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي السوبر المحلي، وفي حال الفوز سيواجه الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة يوم 24 أكتوبر.

 

 

 

الأهلي تحت رادار العين الإماراتي

وأوضح زغلول صيام أن وجود الأهلي قرابة أسبوع كامل في دولة الإمارات، سيجعله مباحا تحت أعين ورقابة الجهاز الفني لفريق العين الإماراتي، قبل مباراة الفريقين في بطولة الإنتركونتيننتال المحدد لها يوم 29 أكتوبر بالقاهرة، وبالتالي فإن جواسيس الفريق الإماراتي سيعلمون كل صغيرة وكبيرة عن بطل مصر ويجعله كتابا مفتوحا أمام الفريق الإماراتي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة بالقاهرة.

وتابع صيام، أن تدريبات الأهلي في الإمارات ستكون منتهكة تحت أعين الجهاز الفني للعين الإماراتي، لمعرفة كل شيء عن طرق اللعب التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر وأهم الأوراق الرابحة في الفريق، وكلها أمور تصعب من مهمة المارد الأحمر أمام العين الإماراتي في موقعة الفريقين المرتقبة بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

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