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يوم ثقافي حافل بالإبداع والفنون في ثالث أيام معرض دمنهور السابع للكتاب (صور)

معرض دمنهور السابع
معرض دمنهور السابع للكتاب

تتواصل فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور حيث يشهد اليوم الجمعة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتميزة التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة لعدد من الأنشطة التي تسهم في تعزيز الوعي الثقافي وتنمية الإبداع، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ولليوم الثالث على التوالي.

قعدة مبدعين للشباب والرياضة

وتضمن برنامج فعاليات اليوم الثالث من المعرض عروض مواهب التربية والتعليم، حيث تم تقديم مواهب متميزة من الطلاب في مختلف المجالات، "قعدة مبدعين"، للشباب والرياضة، وعروض مواهب الجامعة على المسرح الروماني، مخيم الفنون يضم ورشة "ديكوباج" للفنانة أميرة صلاح.

لقاء فكري بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في المسائل التجارية

كما يقام لقاء فكري مع الدكتور محمد طلعت سعيد حول "دور الذكاء الاصطناعي في المسائل التجارية"، ومخيم الطفل ورش متنوعة تشمل تعليم الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، وعروض مباشرة للمنتجات، بالإضافة إلى ورش لذوي الاحتياجات الخاصة وأتوبيس المكتبة المتنقلة، وورشة تمثيل للأطفال يقدمها الفنان أحمد عبد السلام، ورشة "يلا نمثل" للفنان محمد البياع، ورشة الذكاء الاصطناعي والروبوت (روبوكود) يقدمها المهندس كريم الجناجي. 

وكذلك عرض ترفيهي لفرقة الساحر العالمي "هاني شو" يقدم فيه عروض السيرك والألعاب الترفيهية المميزة، وتكريم في محبة الشاعر محمد خميس، يقدمها الشاعر سعيد عبد المقصود ضمن فعاليات الهيئة العامة للكتاب، عرض فني مميز لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كفر الدوار على المسرح الروماني.

 

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