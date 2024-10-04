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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت 05- 10- 2024 في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا، ومن المتوقع أن  تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء،  ليسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

درجات الحرارة غدا  السبت  05-10-2024 فى مصر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   22 والعظمى 31

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 31

بنها: الصغرى 21 والعظمى  30

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 19   والعظمى 32

كاترين الصغرى 12 والعظمى 29

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى  31

السويس: الصغرى 21 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 32

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 32

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 33

الأقصر الصغرى 22  والعظمى 36

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 37

 

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