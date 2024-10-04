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حوادث

إصابة 6 عمال بسبب سقوط سقف خرساني بالغربية

إصابة 6 عمال بسبب
إصابة 6 عمال بسبب سقوط سقف خرساني بالغربية

شهد أحد العقارات السكنية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إصابة 6 عمال بإصابات مختلفة أثناء عملهم فى إنشاء سقف مبنى خرساني بالقرب من موقف قرية شنراق  السنطة.

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كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 عمال سقط عليهم سقف خرسانى أثناء عملهم في انشائه. 

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة السنطة و٤ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين سقوط سقف خرساني أثناء عمل العمال في إنشائه حيث سقط بهم  نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقى العلاج، وتعدد إصاباته بين كسور وسحجات اشتباه نزيف. 


تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية. 

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