إصابة 6 عمال بسبب سقوط سقف خرساني بالغربية
شهد أحد العقارات السكنية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إصابة 6 عمال بإصابات مختلفة أثناء عملهم فى إنشاء سقف مبنى خرساني بالقرب من موقف قرية شنراق السنطة.
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 عمال سقط عليهم سقف خرسانى أثناء عملهم في انشائه.
على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة السنطة و٤ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين سقوط سقف خرساني أثناء عمل العمال في إنشائه حيث سقط بهم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقى العلاج، وتعدد إصاباته بين كسور وسحجات اشتباه نزيف.
تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.