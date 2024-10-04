5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع، وجاءت كالتالي:

بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت333.3 مليون جنيه.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 223.5 مليون جنيه.

السويدي اليكتريك بقيمة تداول بلغت 210 مليون جنيه.

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار بقيمة تداول بلغت 186 مليون جنيه.

ابن سينا فارما بقيمة تداول بلغت 159 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، الخميس 3 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.221 تريليون جنيه، لتربح نحو 49 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% عند مستوى 13751 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 7556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% عند مستوى 3219 نقطة.