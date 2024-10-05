زي النهارده، وفاة سليمان الحكيم، أحد أشهر الصحفيين المصريين والعرب وأقربهم إلى نبض الجماهير

في مثل هذا اليوم من عام 2019 توفي سليمان الحكيم، أحد أشهر الكتاب المصريين والعرب، وأكثرهم قربا من الجماهير في كل المجالات التي اقتحمها من السياسة لـ الأدب.

قصة نشأة سليمان الحكيم

سليمان الحكيم، كاتب صحفي ناصري، ومحلل سياسي، وناقد فني، وكان عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة وترأس تحرير جريدة الجيل، وله العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المعارضة والخاصة والقومية.

سر معارضة السادات ومبارك

عارض سليمان الحكيم توجهات الرئيس السادات بعد وفاة عبد الناصر، وكان قبل خروجه من مصر يعمل مديرا لتحرير سلسلة اقرأ بمجلة أكتوبر، وفصل من عمله نتيجة معارضته.

وألقي القبض على سليمان الحكيم وأودع في السجن خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واضطر الحكيم للهجرة خارج مصر واستقر في العراق، لكنه رفض الانضمام إلى حزب البعث شرطًا لإلحاقه بالعمل بإحدى الصحف العراقية، ونصحه الكاتب الصحفي محمود السعدني بمغادرة العراق بعدها حتى لا يتعرض للتنكيل، فهرب من بغداد إلى دمشق فاستقبله الفريق الشاذلي ليسند إليه رئاسة مكتب الجبهة المعارضة للسادات والتي تشكلت آنذاك في دمشق وبيروت.

وبعدها قام الحكيم بتأسيس إذاعة صوت «مصر العربية» من دمشق وهي إذاعة كانت موجهة إلى الداخل في مصر لمعارضة كامب ديفيد والعلاقات مع إسرائيل.

وظلَّ سليمان الحكيم في دمشق لاجئًا سياسيًّا حتى اغتيال السادات، وعاد إلى مصر بعفو رئاسي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك فور تولِّيه الحكم.

واستمر سليمان الحكيم في معارضته لسياسات مبارك ليدخل السجن من جديد، إذ لم يكن قادرًا على مفارقة شعارات الناصرية، رغم نقده اللاذع لمن كان يطلق عليهم المتكسبين من عباءة «ناصر»، وخرج من السجن واستمر في المعارضة واحتفظ بتوهجه في عالم الكتابة والنقد والفكر والسياسة.

وفاة سليمان الحكيم

توفي سليمان فجر يوم السبت 5 أكتوبر2019 في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الجمعية الشرعية بقرية فنارة التابعة لمركز مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.