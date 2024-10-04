الجمعة 04 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بعد تراجع مبيعات BRZ وWRX، خسائر مالية ضخمة لسيارات سوبارو

سيارات
سيارات

سيارات سوبارو، أعلنت سوبارو عند تراجع مبيعات  سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي  BRZ وWRX بشكل كبير خلال الربع الثالث من عام 2024، بالتزامن مع تسليم 2,323 سيارة حتى سبتمبر، انخفضت مبيعات BRZ بنسبة 30.9% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

 

تراجع مبيعات سوبارو BRZ وWRX
 


 

وقالت سوبارو، انخفضت مبيعات السيارة  السيدان الرياضية من سوبارو بنسبة 34.2% إلى 13,545 سيارة، وفي الشهر الماضي، كما انخفضت المبيعات بنسبة 18.5% إلى 1,329 سيارة فقط.

 

وأوضحت سوبارو أن  طرازات BRZ وWRX الطرازين الوحيدين من سوباي الذين انخفض الطلب عليهما هذا العام، انخفض الطلب على طراز Ascent بنسبة 9.1% حتى سبتمبر بينما انخفض طراز إمبريزا بنسبة 15.1%، كما عانت سيارة ليجاسي السيدان التي ستموت قريبًا من انخفاض بنسبة 25.4%، ومع ذلك، لا تزال سوبارو مرتفعة بنسبة 5.6% في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغت مبيعاتها 493,612 سيارة، وذلك بفضل طرازات فورستر (+22.3%) وكروس تريك (+15%) وأوتباك (+2.8%)، كما ارتفعت مبيعات طراز سولتيرا الكهربائي بالكامل بنسبة 58.6%

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