البحيرة تحتفل بالذكرى 51 لنصر أكتوبر بمركز النيل للإعلام بدمنهور

شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الاحتفالية التي نظمها مركز النيل للإعلام بدمنهور، بقاعة جمعية رعاية الطلبة بدمنهور بحضور عميد ياسر شوقي، مساعد المستشار العسكري للمحافظة، والخبير العسكري اللواء محمد حسن الصول، واللواء أحمد الحسيني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وعدد كبير من طلبة المدارس والمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبمناسبة الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.

الذكرى التي ستظل محفورة في وجدان كل مصري وعربي

وأكد السكرتير العام على اعتزاز محافظة البحيرة بذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذكرى التي ستظل محفورة في وجدان كل مصري وعربي، مشيدًا ببطولات الجيش المصري وتضحيات أبنائه الذين صنعوا هذا الانتصار التاريخي وكتبوا قصص النصر بدمائهم الذكية.

مشددا أن السادس من أكتوبر لم يكن مجرد يوم في تاريخ مصر، بل كان شهادة حية على عظمة الجيش المصري وبسالته، وعلى تلاحم الشعب المصري بجميع فئاته مع قواته المسلحة لتحقيق هذا النصر العظيم ليثبت للعالم أجمع أن إرادة المصريين لا تقهر، مهما كانت التحديات.

لحظة تاريخية تجسدت فيها بسالة الشعب المصري

وأشار اللواء أحمد الحسيني أن انتصارات أكتوبر تعبر بصدق عن لحظة تاريخية تجسدت فيها بسالة الشعب المصري وجيشه دفاعا عن الكرامة الوطنية وعن التراب الوطني، مؤكدا أن هذا الانتصار العظيم لم يكن له ان يتحقق إلا بتلاحم وتكاتف الجهود بين الشعب المصري وجيشه.

ومن جانبه، تحدث اللواء محمد الصول عن بسالة الجندي المصري والتخطيط المتقن لحرب أكتوبر، مشيرًا إلى أهمية خطة التمويه التي أضعفت استعداد العدو قبل الضربة العسكرية المفاجئة في 1973.



عرض مسرحي قدمه فريق الموهوبين بمديرية التربية والتعليم

تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، منها إلقاء شعر للطالبة يارا الدمرداش، وعرض مسرحي قدمه فريق الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية أدّاها فريق كورال الأطفال من قصر ثقافة دمنهور، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.



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