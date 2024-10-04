ضمن مبادرة بداية، سوهاج تواصل تقديم الخدمات المجانية للمواطنين

تواصل المديريات والقطاعات المختلفة بمحافظة سوهاج جهودها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت 17 سبتمبر المنصرم، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.

الصحة تنظم عددا من القوافل الطبية والفعاليات بجميع المراكز

وقد نظمت مديرية الصحة بسوهاج، عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "؛ وذلك في مجال " الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 43 ألفا و725 مواطنا.

الشباب والرياضة تنظم أنشطة مختلفة في نادي الري

فيما تابعت مديرية الشباب والرياضة أنشطة الشعب التخصصية بمركز شباب الري بسوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث تفقدا تدريب شعبتي خماسي القدم، والارتجال، والتواشيح الدينية.

وقام فرع التأمين الصحي بسوهاج بتنظيم فعاليتين، عبارة عن " الكشف المبكر عن أمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المدارس، وتحليل فيروس سي للصف الأول الإعدادي، استفاد منها 3090 طالب وطالبة، وقامت مديرية الطب البيطري بـ 91 فعالية منها" قوافل بيطرية علاجية، ومسح تناسلي، وحملات تطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة"، استهدفت قرى ومراكز المحافظة.

فيما قامت مديرية العمل بتنظيم عدد 9 فعاليات، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية "، تضمنت برامج تدريبية على " المخبوزات، الخياطة، الكهرباء، مشغولات، صيانة المحمول، المساحة، السباكة، التبريد والتكييف، استفاد منها 131 من شباب وأبناء سوهاج.

الزراعة تنظم ٥ فاعليات بقرى سوهاج

ونظمت مديرية الزارعة 5 فعاليات بقرى " البطاخ ونجع أبو عوض بالمراغة، العمايدة بالمنشاة، وأبو عمار بمركز طهطا، وقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية"، تضمنت " ندوات إرشادية عن أضرار القوارض، دورة تدريبية عن الإنتاج الحيواني، ودورة تدريبية مطبقي المبيدات"، استفاد منها 113 مزارع.

أوقاف سوهاج تنظم ندوة عن التماسك المجتمعي ودوره في الأمن القومي

كما نظمت مديرية الأوقاف بسوهاج بجميع مراكز المحافظة، ندوة عن " التماسك المجتمعي ودوره في الأمن القومي، العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية، التوعية بالقضية السكانية والتنمية، استفاد منها 55 ألف مواطن، بالإضافة إلى البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وورش عمل لدعم التردد على عيادات الشباب والمراهقين، بطهطا والمركز الإقليمي للتدريب، استفاد منها 350 مواطن.



وقامت مديرية التموين بتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع مدن ومراكز المحافظة، استفاد منها 1095 مواطن، وقامت المنطقة الأزهرية بتنظيم 6 فعاليات، استهدفت المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، شملت " تنمية مهارات الوعاظ وباحثي الفتوى، وبرنامج شبهات حول السنة النبوية، وتنمية مهارات أمناء المعامل، والإداريين، واحتفالية التخلق بأخلاق القرآن الكريم ودورها في بناء الإنسان، التعريف بمشروع نحلة التهجي بجميع المراحل التعليمية، استفاد منها 192 ألف و500 فرد.

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